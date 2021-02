Minister zdrowia: Zakontraktowaliśmy szczepionki dwóch nowych producentów

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś, że Polska podpisała umowy na 8 mln szczepionek firmy Novavax i blisko 6 mln szczepionek firmy CureVac. Szef resortu zdrowia podkreśla, że dzięki podpisanym do tej pory kontraktom Polska mogła być czuć się całkowicie spokojna w kwestii szczepień przeciwko COVID-19, komfort ten jednak zaburzają opóźnienia w dostawach.

Goszcząc na antenie Jedynki Polskiego Radia minister Adam Niedzielski stwierdził, że najpewniej w pierwszym kwartale roku żadna nowa szczepionka nie zostanie dopuszczona do użytku. W procedurze przeglądu są jednak dwa produkty: szczepionka Novavax i CureVac.

Minister podkreślił, że z pierwszą firmą Polska zakontraktowała ponad 8 mln szczepionek, a z drugą blisko 6 mln.

- „Więc te nasze kontrakty (...) są na ogromne liczby i - sumując to wszystko - oczywiście moglibyśmy czuć się komfortowo. Tylko że potem, niestety, rzeczywistość weryfikuje, że to wszystko się przesuwa, opóźnia i my nie możemy wykorzystać potencjału naszego systemu szczepiennego”