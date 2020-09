Minister zdrowia: Wesela będą mniejsze

- Obecnie rozważamy, czy zmniejszyć limit gości do 50 czy 75. Każdego tygodnia mamy zakażenia z wesel. Średnio ok. 10 proc. wyników z naszych raportów to właśnie efekt zakażeń na weselach – powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister stwierdził, że sytuacja epidemii koronawirusa w Polsce ustabilizowała się obecnie, ale - jak zauważył – po weselach bardzo często występują przypadki zakażeń. Stąd też rozważane są możliwe ograniczenia, co do ilości gości na przyjęciach weselnych.

Minister stwierdził także, że obecnie wykonuje się mniej testów na koronawirusa i są one bardziej celowane.

mp/pap/dziennik gazeta prawna