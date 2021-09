Minister zdrowia: Daję gwarancję na miesiąc, dwa nauki stacjonarnej

Razem z rozpoczętym dziś nowym rokiem szkolnym, polscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Na antenie Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że ta sytuacja nie zmieni się przez „co najmniej miesiąc, dwa”. Zapowiedział również szczepienia w szkołach, które mają ruszyć w trzecim tygodniu września.

Szef resortu zdrowia zapewnił w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News, że polskie szkoły są bezpieczne. Wskazał, że zaszczepionych jest już 80 proc. nauczycieli i 30 proc. dzieci w wieku 12-16 lat. Dodał, że szkoły wzmocniono również odpowiednim sprzętem.

- „Musimy zrobić wszystko, mówię tutaj zarówno o pewnych wzorcach zachowań, o akcji szczepień, o zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole. To jest ogromna praca do wykonania i mam nadzieję, ze ta praca będzie wystarczająca, by ten pobyt w szkole był jak najdłuzszy, i mam nadzieję że będzie trwał cały rok”

- mówił minister zapewniając, że daje gwarancję „co najmniej na miesiąc, dwa” nauki stacjonarnej.

Przypomniał, że w trzecim tygodniu września ruszy akcja szczepień w szkołach.

kak/polsatnews.pl