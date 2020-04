Minister: Żadnych zmian w 500+. Pieniądze są w budżecie

Nie ma też żadnych obaw co do 13 emerytury.



"Do dnia dzisiejszego to świadczenie zostało wypłacone do 6,5 mln naszych emerytów i rencistów, to jest prawie 8 mld złotych, a do końca kwietnia zostaną objęci wszyscy emeryci i renciści, na to została zabezpieczona kwota 12 mld złotych" - podkreśliła minister.