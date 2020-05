Minister Szumowski z największym zaufaniem Polaków. Dalej prezydent Duda i premier Morawiecki. Gowin bardzo źle

Szwedzka taktyka lepsza 6.5.20 9:58

Skąd wy bierzecie te sondaże? hehehehe

Owszem, na tle reszty pisowskich aparatczyków p. Łukasz wydawał się być rozsądnym facetem. Wydawał się....

To grzbiet zwykły jak reszta pisowców. Maseczki nie chronią absolutnie a za 2 tygodnie przymus noszenia, przy czym sam nie nosi bo nie ma symptomów nosiciela hehehehe. Lasy zamknięte, sklepy otwarte, w kościele 5 osób w sklepie 50 normalnie bęcwał już sam nie wie co gada. Wygląda na to że zadawanie się z wierchuszką PiS zryło mu dekiel. Czy z hersztów PiS jest chociaż jeden normalny, uczciwy, rozsądny? Czy wszyscy z nich to banda krętaczy?