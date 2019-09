Minister Suski: Zabraliśmy złodziejom, daliśmy rodzinom

katolik 18.9.19 20:26

ludzie nie mogą przyzwyczaić się jednak do dobrego,przez lata musieli kombinować i to im zostało z pokolenia na pokolenie,maja za dobrze ,to nie umieja tego uszanować ,lepiej dalej być dziadami ,glosując na złodzieji -po psl sld wiosna nowoczesna-,bo oni już będą wiedzieli co zrobić z majątkiem narodowym,To co jest to wyprzedać zachodowi ,co zostanie to się podzielić i wtedy te głupie Polaki przyzwyczajone do biedy nic nie powiedzą,będą zadowolone,bo dalej nic nie będą mieć i będą mogli narzekac jak baba w kolejce do doktora.To jest polska patologia,zero optymizmu że jest dobrze Czego wy jeszcze chcecie,chyba,żeby jeszcze piekło spadło na ziemię.Ludzie zastanówcie się czy jesteście normalni utożsamiając się ztymi,którzy opowiadają się za śmiercią.,aborcją zboczeniem gender sodomią Jeżeli takie są wasze poglądy to sami nie idzcie do lekarza ,bo on jest za cywilizacją życia,ile będzie można zaoszczędzić na was