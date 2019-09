Minister Henryk Kowalczyk: Będziemy rezygnować z węgla. Potrzeba atomu

Według ministra Kowalczyka nie ulega żadnej wątpliwości, że Polska musi powoli odchodzić od węgla. "To oczywiste" - przekonuje polityk. Czyni zarazem istotne zastrzeżenia. "Trzeba to jednak robić rozsądnie i stopniowo, rozbudowując inne źródła energii, w tym - co wywołuje pewne kontrowersje - także energię jądrową. Nie wiem jak ekolodzy, ale ja nie widzę innego wyjścia. Moim zdaniem około 2050 roku Polska będzie mogła całkowicie zrezygnować z węgla, ale jest to mój pogląd, nie twarda deklaracja" - mówi Kowalczyk.