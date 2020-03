Minister Dworczyk: Zamknięcie Warszawy? To bzdura

– W tej chwili nie mamy takich ognisk choroby, które wymagałyby wprowadzenia strefowej kwarantanny – powiedział w Programie 3 Polskiego Radia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, odnosząc się do sytuacji w Polsce związanej z zagrożeniem epidemią koronawirusa.

Szef KPRM uspokoił, że rząd nie rozważa zamknięcia stolicy, by odizolować ją od reszty kraju. – W przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo fake newsów. Wczoraj przez cały dzień wszystkich emocjonalnie rozgrzewała informacja o tym, że Warszawa rzekomo ma zostać miastem odciętym. To bzdura – zaznaczył gość "Salonu politycznego Trójki".



- Analizujemy różne możliwości, weryfikujemy decyzje, które podejmowane są za granicą. Jednak przede wszystkim pierwszeństwo mają naukowcy i lekarze, bo to oni mają tutaj największą wiedzę i wydają najlepsze rekomendacje – podkreślił Michał Dworczyk.