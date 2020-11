Min. Czarnek odpowiada ws ewentualnej nagany za słowa o LGBT

- CzarnekP i Jacek Żalek ukarani! Komisja Etyki Poselskiej ukarała posłów Zjednoczonej Prawicy naganą za obraźliwe słowa dotyczące osób #LGBT – napisała na Twitterze przewodnicząca komisji etyki poselskiej Monika Falej z Lewicy.

Pod dokumentem załączonym na Twitterze podpisały się: klub Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Monika Pawłowska, posłanki Lewicy: Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Karolina Pawliczak oraz Anna Maria Żukowska, posłanka KO Monika Rosa, a także Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.

Do jej słów odniósł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Na Twitterze napisał:

- Nagana? Dla mnie ludzie ze zdjęcia z LA, chodzący nago w centrum miasta, nie są normalni. Jeśli są normalni dla członków Kom. Etyki, to jest ich problem, a nie mój. Jestem przekonany, że Prezydium Sejmu inaczej oceni tę oczywistą dla większości Polaków sprawę.

W rozmowie z portalem TVP Info minister Czarek powiedział:

- To nie są normalni ludzie. Jeśli Komisja Etyki uważa, że tak wyglądają normalni ludzie na ulicach w biały dzień, to problem Komisji. Decyzja nie jest ostateczna. Jestem przekonany, że Prezydium Sejmu ma w tej sprawie zdanie inne niż komisja etyki, zbieżne z poglądami i wartościami przytłaczającej większości Polaków

W trakcie programu telewizyjnego minister Czarnek nawoływał do konieczności obrony polskich rodzin przed ideologią LGB. Powiedział wtedy:

- Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją

Poseł podkreślał także, że należy rozróżnić ideologię od człowieka. Stwierdził także, że zwolennicy LGBT to ludzie pogubieni „w swojej seksualności i życiu, jednocześnie chorzy z nienawiści do ludzi heteroseksualnych, do tradycji i chrześcijaństwa” oraz że „nikt im człowieczeństwa nie odmawia”.

.@CzarnekP i @JacekZalek ukarani! Komisja Etyki Poselskiej ukarała posłów Zjednoczonej Prawicy naganą za obraźliwe słowa dotyczące osób #LGBT. pic.twitter.com/4OXrIovHUw — Monika Falej (@FalejMonika) November 18, 2020

Nagana? Dla mnie ludzie ze zdjęcia z LA, chodzący nago w centrum miasta, nie są normlni. Jeśli są normalni dla członków Kom. Etyki, to jest ich problem, a nie mój. Jestem przekonany, że Prezydium Sejmu inaczej oceni tę oczywistą dla większości Polaków sprawę. — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) November 18, 2020

mp/portal tvp info/pap/niezalezna.pl/twitter