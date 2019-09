Miller kpi z rzeczniczki SLD: Co się stało z butami pani Żukowskiej?

- Zadałbym pytanie – co się stało z butami pani Żukowskiej? Czy one są dalej używane czy też zostały przekazane do izby pamięci? - mówił na antenie RMF FM Leszek Miller, odnosząc się do konfliktu, jaki ma miejsce między Anną - Marią Żukowską a Moniką Jaruzelską.