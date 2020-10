Milion dzieci na różańcu prosi o ustanie pandemii

Wczoraj rozpoczęła się światowa akcja „Milion dzieci modli się na różańcu”, organizowana przez fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Autorów pomysłu zainspirowały słowa św. o. Pio, który przekonywał, że modlitwa dzieci ma ogromną moc sprawczą.

- „Jeśli milion dzieci będzie wspólnie odmawiać różaniec, świat się zmieni” – przekonywał św. o. Pio.

Z jego słów zaczerpnęła inicjatywa papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wczoraj i dziś na całym świecie milion dzieci modli się na różańcu, prosząc Boga za przyczyną Najświętszej Maryi Panny o pokój na świecie, jedność i ustanie pandemii koronawirusa.

- „Różaniec to potężna broń w rękach dzieci. W naszej epoce zdominowanej przez egoizm, wojny i odrodzenie nacjonalizmu, modlitwa różańcowa staje się niezbędna i skuteczna, jeśli jest odmawiana przez rzesze czystych dusz, tak czystych, jak dzieci” – podkreśla ks. Martino Puerto di Serrano, asystent kościelny PKWP we Włoszech.

Do włączania się w akcję zachęcał papież Franciszek, przekonując, że „musimy odmawiać różaniec, aby obronić Kościół i ludzkość przed atakami diabła”.

Do udziału są zaproszone dzieci, ale także osoby dorosłe. Wspólna modlitwa odbywa się w domach, kościołach i szkołach. Każdy może się do niej włączyć, odmawiając różaniec w jakimkolwiek miejscu, prosząc Boga we wspólnej intencji.

Więcej informacji na temat inicjatywy „Milion dzieci modli się na różańcu” można znaleźć na stronie internetowej fundacji PKWP.

kak/ekai.pl