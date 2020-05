Miażdżąca przewaga PiS w najnowszym sondażu! 52 proc. poparcia

diki 2.5.20 11:46

co się zdarzyło to wiadomo ...rozpad w powietrzu samolotu na rosyjskiej produkcji i po rosyjskim remoncie (czyli nawet na gwarancji ) www.knferencjasmolenska.pl można poczytać i niepełny techniczny raport o tym mówi ...

są dwie proste kwestie...

jeden : czas śledztwa musiał być długi ...ponowne badania po pierwszym "skręconym" śledztwie

drugi : opozycja ciągle próbuje coś "rozbujać" emocjonalnie a to ciamajdany , a to sądy, a tera koronowirus i wybory

no to teraz jest odwrotna sytuacja PiS wstrzymuje publikacje na spokojniejszy czas...

a trzecia kwestia to raport musi spełniać warunki ICAO i być twardym dowodem w Sądzie

stety nie stety wyborcy są "ławą przysięgłych"

czyli jak PiS będzie dalej rządzić to sprawa prawidłowo w sądzie międzynarodowym się skończy a paru polskich "pionków" w sądzie krajowym

a jak opozycja znów by zdobyła władzę to jak zwykle "skręci" śledztwo albo rozprawa będzie trwała 30 lat do umorzenia jak z Jaruzelskim

i dodatkowo wznowią kradzież VAT-u

spokojnie , wybory przejdą i czas na rozprawę "na spokojnie" będzie...