Mężczyzna podpalił się pod Sejmem. Są nowe informacje

Jak mówią świadkowie, 48. latek w okolice Sejmu przyjechał na rowerze, tam oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Zauważyli to patrolujący okolicę policjanci i razem z przechodniami przewrócili mężczyznę na ziemię i ugasili płomienie.

Dziennikarze RMF FM ustalili, że 48. latek trafił do wojskowego szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie z licznymi poparzeniami, ale był przytomny, gdy zabierało go pogotowie. Pacjent został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Jeden ze świadków zdarzania powiedział dziennikarzom, że kiedy policjanci pytali go, dlaczego się podpalił, miał odpowiedzieć: „w tym kraju nie ma sprawiedliwości”.