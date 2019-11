Merkel WŚCIEKŁA na Macrona: Mam dosyć sprzątania po tobie!

Między niemiecką kanclerz, Angelą Merkel a prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem doszło ostatnio do wyjątkowo ostrej wymiany zdań.

"Rozumiem twoją skłonność do politycznych przełomów. Ale mam dość sprzątania po tobie. Raz za razem, muszę sklejać fragmenty filiżanek, które rozbiłeś, żeby potem móc z tobą usiąść i wypić herbatę"-miała powiedzieć Merkel do Macrona, co opisuje Wirtualna Polska.