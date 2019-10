MEN: Nauczyciele nie chcą strajkować- i dobrze!

"Rozmowa i dialog ze związkowcami są lepsze niż spór, zwłaszcza taki, który miałby przybrać formę strajku. Zachęcamy władze ZNP do włączenia się w rozmowy, które proponuje minister edukacji, czy to w formule Rady Dialogu Społecznego, czy Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty"-napisało Ministerstwo Edukacji Narodowej, odnosząc się do dzisiejszej zapowiedzi prezesa ZNP.