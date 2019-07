Media: Paweł Kowal ,,jedynką'' Koalicji Obywatelskiej z Krakowa

Cogito ergo sum 26.7.19 13:43

Kowal to ciekawy człowiek i chyba przez przypadek znalazł się w PiS. Teraz Schetyna zlecił mu udawanie w PO konserwatywnego skrzydła. W ogóle nazywanie Platformy chadecką partią, to jakiś ponury żart, chociaż odpowiadający normom europejskim. A Trzaskowski przy nim to głąb, pokroju Petru. Takich mamy Warszawiaków po latach polityki meldunkowej prowadzonej przez komunistów. Selekcja negatywna.