Mazguła ze Schetyną. Ziemkiewicz: ,,Opozycyjna lista marzeń''

Milka 23.7.19 18:51

Komuna wróciła i bezpieka w jednej postaci. Przecież Mazguła to oficer polityczny w wojnie jaruzelsko-polskiej. Tacy jak on dręczyli nas w stanie wojennym, sami żarli w wojskowych kantynach. PO to zakamuflowany komunistyczny potworek, który całkowicie sie juz odsłonił: do koryt towarzysze!