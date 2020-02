Matka Kurka: Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Andrzej Duda wygra walkowerem

Durczykiewicz 21.2.20 16:06

Może niech Pan puści wodze fantazji i napisze, co to by było gdyby Europie nagle coś walnęło do głowy i na powrót stała się prawdziwie chrześcijańska...wow, to by dopiero były fajne czasy, aż strach pomyśleć....co by się działo z biednymi biedroniami komunistami i tym podobnymi osobami....nie mieli by wyjścia tylko emigracja albo....przymuzowa akceptacja chrześcijaństa....biedni muzułmanie by uciekali gdzie pieprz rośnie przed życzliwością i miłosicą nasza - oczywiście ci, którzy nie porzucili islamu...tak wiem,marzenie ściętej głowy...i jeśli chodzi o muzułmanów to akurat dosłowne porównanie....no cóż pomarzyć można,,,,pozdrawiam wszystkich WIerzących Frondowiczów!