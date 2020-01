Matka Kurka: ,,Usługi obce''. Rodzina Owsiaków na swoim

Trudno będzie w to uwierzyć, ale to zaledwie szkic anatomii brudnego biznesu nazywanego charytatywnością, pełen opis wypełniłby strony pracy magisterskiej. Mój opis jest skrócony, bo ma dotrzeć do jak najszerszej grupy nieświadomych darczyńców WOŚP. Nie będę walczył z wiatrakami i dyżurnymi „argumentami” w stylu: „moje dziecko było leczone…”, „wszędzie w szpitalach są serduszka”, „co ty zrobiłeś dla dzieci..”. Przedstawię suche fakty i w sposób jednoznaczny wykażę, że Owsiak stworzył gigantyczny biznes rodzinny za publiczne i społeczne pieniądze, wydawane na organizację „Finałów”. Ratowanie zdrowia i życia dzieci w tej propagandowej i finansowej piramidzie jest ostatnim i najmniej istotnym ogniwem dopiętym na alibi - pisze bloger Matka Kurka (Piotr Wielgucki) na łamach strony Kontrowersje.net.

Cała struktura WOŚP i przyległych do fundacji firm pracuje w następującym cyklu: zebrać jak najwięcej pieniędzy i nie wydawać tak długo jak się da. Do dziś nie są rozliczone trzy kolejne „Finały” WOŚP, gdzie zebrano ponad 400 milionów złotych, co łatwo sprawdzić tutaj: http://zbiorki.... Na koncie WOŚP znajduje się w tej chwili około 200 milionów nie wydanych na sprzęt pieniędzy. W tym czasie rosną odsetki w granicach 2-4 milionów, które nigdy nie idą na cele zbiórki, ale na organizację „eventów”. Wydawaniem pieniędzy zebranych przez WOŚP tak naprawdę zajmuje się „Złoty Melon” z jednoosobowym zarządem i prezesem Jerzym Owsiakiem. Firma ta obsługuje wszystkie najważniejsze imprezy WOŚP i bierze udział w „konkursach ofert” na zakup sprzętu. W ciągu 10 lat Owsiak jako prezes „Złotego Melona” rozdysponował ponad 90 milionów w „usługach obcych”, dokładnie 90 026 552,79 zł.

Zdecydowana większość z tych pieniędzy pochodzi od Fundacji WOŚP, która rokrocznie wypłaca „Złotemu Melonowi”, kilka milionów złotych na organizację „Finałów” i drugie tyle na „Przystanki Woodstock”. Tyle tylko, że „Złoty Melon” niczego nie organizuje, ale zleca usługi innym firmom. Główni i potencjalni wykonawcy usług obcych, to pięć firm rodzinnych Owsiaków, z czego trzy po opisaniu przeze mnie mechanizmów wyciągania kasy z Fundacji WOŚP i „Złotego Melona” zniknęły z Internetu albo zawiesiły działalność:

a. „Mrówka Cała” – udowodnione procesowo (sygn. akt II K 358/13 SR Złotoryja) zlecenia na 1,3 miliona złotych od WOŚP i „Złotego Melona”, ale dane te sąd uznał za niepełne i niewiarygodne, pełnych danych Owsiak nie dostarczył nigdy, pomimo zobowiązania przez sąd.

Firma zamknięta w 2014 roku, po kompromitacji WOŚP i Owsiaka w sądzie.

b. Tabasco Jacek Stachera, jednoosobowa firma należąca do „zięcia” Owsiaka, ojca jego wnuczki i partnera życiowego córki Aleksandry Owsiak i pracownika „Złotego Melona”. W firmie Stachery była zatrudniona Aleksandra Owsiak i partnerzy razem wykonywali usługi przy organizacji „Przystanku Woodstock”, „Finałów” WOŚP i innych akcjach promocyjnych fundacji.

Firma po ujawnieniu przepływów finansowych ze „Złotego Melona” usunęła stronę internetową ze wszystkimi realizacjami zleconymi przez Owsiaka http://e-tabasc..., jednak nie zwiesiła działalności, a resztki strony można obejrzeć tutaj

c. "Fell Mind Production" należąca do młodszej córki Ewy Owsiak, oczywiście profil to reklama i eventy, ale to klasyczna firma krzak, bez strony WWW, bez telefonu, nigdzie żadnej reklamy, tym bardziej realizacji. Obecnie działalność zamknięta, po ujawnieniu przeze mnie powyższych faktów i pytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, które pozostały bez odpowiedzi.

d. "Jasna Sprawa", firma prywatna należąca do Jerzego Owsiaka, założona zaraz po zawieszeniu „Mrówki Całej”, pełnomocnikiem została Lidia Niedźwiedzka-Owsiak. Analogicznie do Fell Mind Production, zero reklamy, zero strony www i zero odpowiedzi na pytania o udział w „usługach obcych”.

e. "Boscata" Jacek Stachera, druga z trzech firm „zięcia” Owsiaka Jacka Stachery, obecnie realizuje dokładnie to samo, co wcześniej wykonywała Tabasco i z taką samą bezczelnością. Stachera chwali się zleceniami od „teścia”, robi sobie z nim zdjęcia, odbiera nagrody, udziela wywiadów.

Boscata ma aż dwie strony z ofertą: https://www.fac... i https://boscata... . Oczywiście ani jednej odpowiedzi na pytania o zlecenia od „Złotego Melona” i WOŚP. Obecnie to firma numer jeden, do której Owsiak transferuje miliony w postaci „usług obcych”.

W papierach wszystko się zgadza! Tak od lat krzyczy Owsiak i w tym sensie mówi prawdę, że powyższe biznesy ukryte są w takich pozycjach jak: „administracja”, „zatrudnienie” i przede wszystkim „usługi obce”. Kto i za ile wykonuje usługi oraz w jakich warunkach jest kupowany sprzęt, Owsiak nie powiedział nigdy i nikomu, pomimo zarządzeń sądu i 14 wyroków sądów administracyjnych, w tym trzech kar dla WOŚP. Taki to gigantyczny biznes rodziny Owsiaków, oklejony „serduszkami” i szantażami emocjonalnymi.

Matka Kurka