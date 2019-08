Matka Kurka: Skoro Owsiak chce siedzieć, to ja mu pomogę

O każdej porze dnia i nocy można mnie obudzić albo przytomnego zapytać, jak się zachowa Owsiak w konkretnej sytuacji? Zawsze odpowiem precyzyjnie i nigdy się nie pomylę, bo mamy do czynienia z 65-letnim dziadkiem o mentalności i umyśle sześciolatka. Gdy media obiegły tragiczne informacje o dwóch zgonach na spędzie bezguścia PolAndRock i do tego jeszcze napaść naćpanego LGBT na policjanta, byłem pewien czym to się skończy. Oczywiście wrzutką PR-ową na poziomie 65-leteniego dziadka z umysłem sześciolatka - pisze Matka Kurka na łamach portalu Kontrowersje.net

Poszła ze sceny sztubacka wiązanka, pełna „wyrazów”, połączona z politycznymi aluzjami i kreacją na męczennika. Popisowy numer dziadko-przedszkolaka, powtarzany do znudzenia. Dziś rzecz jasna mówi się nie spędzie, gdzie z przepicia i przećpania umierają „wolontariusze”, tylko o wiązance, jaką rzucił Owsiak na koniec popijawy. Ktoś powie, to po co się wpisujesz w ten scenariusz? Nie da się nie wpisać, tak to działa, wielu będzie nawoływać i apelować, ale i tak wszyscy zajmą się komentowaniem „popisów” Owsiaka, zapominając o tym, że kolejny raz na melinie „organizatora” dwóch dosłownie zaliczyło zgon.

Jednak tym razem Owsiak poszedł za daleko, to wyniki paniki i listy wyroków, prócz rzucania kur..i, nawoływał do popełnienia przestępstwa, a wręcz domagał się celi z kumplami. Mnie dwa razy prosić nie trzeba, poniżej zawiadomienie do prokuratury. Publikuję również dlatego, żeby nie prostować po 1000 razy kłamstw Owsiaka, jak to go Policja ściga za to, że powiedział „zajebiście”. Z tym recydywistą nie ma żadnej dyskusji i litości, dopóki żyję, on życia mieć nie będzie.

Biskupin, dnia 4 sierpnia 2019 r.

PROKURATURA REJONOWA W SŁUBICACH

ul. Konstytucji 3-go Maja 6

69-100 Słubice

Zawiadamiający:

Piotr Wielgucki

Biskupin 85A

59-225 Chojnów

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wykroczenia

Na mocy art. 304 k.p.k., w związku z art. 18. § 2 i § 3 k.k. oraz art. 141 k.w., zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa polegającego na podżeganiu i nakłanianiu do popełnienia przestępstwa, a także wykroczenia polegającego na wielokrotnym używaniu słów nieprzyzwoitych: „kurwa”, „odpierdolcie się”, przez Jerzego Owsiaka w dniu 4 sierpnia 2019 roku, w miejscu publicznym na terenie imprezy masowej podwyższonego ryzyka PolAndRock Festiwal 2019 w Kostrzynie nad Odrą..

W związku z powyższym wnoszę o:

1. Wszczęcie postępowania w kierunku art. art. 18. § 2 i § 3 k.k. oraz czynności określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 848, ze zm.) i skierowanie do sądu wniosku o ukaranie Jerzego Owsiaka.

2. Niezwłoczne zabezpieczenie materiału dowodowego, tj:

a. Artykułu na portalu „Gazeta Lubuska” zamieszczonego pod adresem: https://gazetal...

b. Artykułu na portalu „Wyborcza.pl” zamieszczonego pod adresem: http://zielonag...

c. Artykułu na portalu „wPolityce” zamieszczonego pod adresem: https://wpolity...

c. Nagrania z monitoringu, do czego zobowiązany był organizator imprezy masowej podwyższonego ryzyka w warunkach zawartych w decyzji Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą.. .

3. Przesłuchanie Jerzego Owsiaka na okoliczność popełnionych czynów.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2019 roku w miejscu publicznym, na terenie imprezy masowej podwyższonego ryzyka PolAndRock Festiwal 2019 w Kostrzynie nad Odrą, Jerzy Owsiak prowokacyjnie, z premedytacją i pogardą dla wymiaru sprawiedliwości, nawoływał do podważania prawomocnych wyroków sadów i stosowania samosądów, czym w całości wypełnił znamiona przestępstwa z art. 18. § 2 i § 3 k.k..

Dowód: Artykuł na portalu „wPolityce” zamieszczony pod adresem https://wpolity...

Możecie mnie zarąbać, ale nie zamknięcie mi mordy! To wy trwonicie moje pieniądze. Zabieracie Westerplatte. K…a, po co?! Od…dolcie się od Westerplatte! Wsadzicie mnie za to do pierdla? To znajdę tam kumpli i rozsadzimy to od środka

Wracamy do rzeczywistości. A ta rzeczywistość rozszarpuje, nie dba, nie ma śmiałości, jest bolesna. To może coś k…a zmienimy? Po raz drugi to powiem. I od…rdolcie się w sądach, bo to jest utwór muzyczny. Żeby nie rządziło, kłamstwo, pogarda i szczucie Polaków jednych na drugich, to może ku…a coś zmienimy? Bądźcie moimi obrońcami w sądzie w Słubicach.

W tym samym dniu, 4 sierpnia 2019 roku, w miejscu publicznym, na terenie imprezy masowej podwyższonego ryzyka PolAndRock Festiwal 2019 w Kostrzynie nad Odrą, Jerzy Owsiak prowokacyjnie, z pełną świadomością, premedytacją i pogardą dla prawa użył słów wulgarnych, czym w całości wypełnił znamiona wykroczenia z art. 141 k.w.

Dowód: Artykuł na portalu „wPolityce” zamieszczony pod adresem https://wpolity...

Wracamy do rzeczywistości. A ta rzeczywistość rozszarpuje, nie dba, nie ma śmiałości, jest bolesna. To może coś k…a zmienimy? Po raz drugi to powiem. I od…rdolcie się w sądach, bo to jest utwór muzyczny. Żeby nie rządziło, kłamstwo, pogarda i szczucie Polaków jednych na drugich, to może ku…a coś zmienimy? Bądźcie moimi obrońcami w sądzie w Słubicach.

Czemu nie karzecie polityków, którzy za…dalają samolotami za moje k…a pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Możecie mnie zabić na tej barykadzie. Możecie mi strzelić w łeb, ale nie cofnę się, bo Polska się stacza. Nie możecie uszanować powstańców warszawskich! Składacie wieniec pod przypadkową tablicą.

Możecie mnie zarąbać, ale nie zamknięcie mi mordy! To wy trwonicie moje pieniądze. Zabieracie Westerplatte. K…a, po co?! Od…dolcie się od Westerplatte! Wsadzicie mnie za to do pierdla? To znajdę tam kumpli i rozsadzimy to od środka

Szukajmy przyjaciół obok nas, u Rosjan, Czechów, Słowaków, Węgrów, Niemców. A nie za Oceanem. Ocean nas nie wyżywi, nie pomoże nam. Sorry, jeśli kogoś uraziłem. Ale się k…a wylewa z człowieka

W tym miejscu szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to pierwsze tego typu karygodne zachowanie Jerzego Owsiaka. Obwiniony Owsiak w dniu 23 października 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Słubicach został uznany winnym popełnienia wykroczenia z art. 141 k.w., sygn. akt. II W 598/17, za używanie wulgaryzmów podczas imprezy masowej podwyższonego ryzyka „Przystanek Woodstock” 2017. W bieżącym roku Jerzy Owsiak ponownie został uznany przez Sąd Rejonowy w Słubicach winnym popełnienia wykroczenia z art. 141 k.w., za używanie wulgaryzmów podczas imprezy masowej podwyższonego ryzyka „Przystanek Woodstock” 2018. Ponadto z mojego zawiadomienia Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu prowadzi czynności również w kierunku z art. 141 k.w.

W świetle przedstawionych faktów ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że doszło do naruszenia prawa w warunkach „recydywy” i pełnej pogardy dla prawa, jednak tym razem Jerzy Owsiak nie poprzestał na wulgarnych wypowiedziach, ale ewidentnie nawoływał i podżegał do łamania prawa, usiłując nakłonić obecnych na imprezie masowej do podważania prawomocnych wyroków sądu i stosowania samosądów.

Pragnę podkreślić, że Jerzy Owsiak jest bardzo znaną i wypływową osobą publiczną, zatem jego słowa są traktowane bardzo poważnie, zwłaszcza przez sympatyków PolAndRock Festiwal, do których się zwracał. Biorąc pod uwagę, że Jerzy Owsiak uchodzi też za osobę zaufania publicznego, jego czyny należy zaklasyfikować jako czyny o wysokiej szkodliwości społecznej. Nawoływanie i podżeganie do łamania obowiązującego prawa, jest nie dopuszczalne w żadnych okolicznościach, tym bardziej w sytuacji, gdy przestępstwo to w sposób wulgarny popełnia wpływowa osoba posiadająca autorytet i posłuch społeczny.

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.

Piotr Wielgucki

Załączniki:

1. Artykuł na portalu „Gazeta Lubuska” zamieszczony pod adresem: https://gazetal...

2. Artykuł na portalu „Wyborcza.pl” zamieszczony pod adresem: http://zielonag...

3. Artykułu na portalu „wPolityce” zamieszczony pod adresem: https://wpolity...