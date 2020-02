Matka Kurka: Media bredzą. Żadnej pandemii nie ma

Wczoraj niewybrednie sobie zażartowałem, że mam pierwsze objawy koronawirusa, mianowicie zbieram mi się na wymioty. Nie poszedłem z tymi objawami ani na płatne badania oferowane przez marszałka województwa mazowieckiego, Adam Struzika z PSL, ani na badanie bezpłatne „objawowe”. Jak widać żyję i chociaż członkowie najbliższej rodziny byli przeziębieni, to jadłem z nimi przy jednym stole, nie chodziłem w maseczce, no i wstyd się przyznać, ale myłem ręce jak zwykle – nie za często. Moje beztroskie i kompletnie nieodpowiedzialne zachowanie byłoby normą społeczną, gdyby społeczeństwo odciąć od mediów. Pytanie tylko kto tu jest nieodpowiedzialny i komu rozum odjęło, jednemu chłopu z Biskupina, czy całej grupie władców marionetek ogłupiającej miliony?- pyta Matka Kurka na łamach strony Kontrowersje.net.





Na początek powtórzę, czuję się świetnie, fizycznie i psychicznie, dlatego tym mocniej pukam się w czoło, gdy widzę szerzącą się pandemię mózgu, która dotyka tak wielu i co bardziej smutne wśród dotkniętych są ludzie inteligentni. Tymczasem przysłowiowa wiedza z podstawówki pozwala poukładać sobie wszystko na swoim miejscu i zrozumieć, że to co widzimy na szkle monitora telewizyjnego ma się nijak do tego, co widać za oknem. Przez wszystkie przypadki odmieniane są złowieszcze słowa: epidemia, pandemia, epicentrum. Za nimi idą kolejne uzupełnienia: ogromne tempo, gwałtowny wzrost, lawina zachorowań. Wszystkie te histerie dotyczą danych, których nawet nie ma sensu sprawdzać, bo to są wartości na poziomie 300 chorych 11 zgonów lub coś podobnego.

Wyjątkiem są Chiny, dla przypomnienia kraj zamieszkiwany przez 19% całej ludzkiej populacji, co w liczbach daje 1,4 miliarda. W tymże kraju zmarło 2000 ludzi, rzekomo na koronawirus, który po pierwsze jest ogólną nazwą dla kilku/kilkunastu wirusów wywołujących grypę, po drugie na „zwykłą” grypę w Chinach i na świecie chorują setki milionów ludzi i dziesiątki tysięcy umiera. W Polsce ubiegły rok niestety był tym względem rekordowy, zachorowało 3,7 miliona, zmarło 143 osoby. Skąd to wiem? Nie z mediów, w mediach było o tym cicho, być może nikt nie podpowiedział TVN i GW, że PiS doprowadziło do pandemii i zabiło 143 Polaków. Dłuższą chwilę musiałem poświecić, aby dotrzeć do statystyk i w końcu znalazłem dane w branżowym piśmie medycznym. W świetle przedstawionych faktów, oddzielonych od medialnej paranoi, z czystym sumieniem można powiedzieć, że po pierwsze nie ma żadnej pandemii, po drugie chińska wersja koronawirusa to zwykłe kichanie, w 85% „samowyleczalne”. I żeby było śmieszniej tak wyczekiwany wirus, przez polityczne i medialne ośrodki ogłupiające masy, niemal na 100% w Polsce już jest, tylko jego wykrywalność i objawowość niczym nie różni się od zwykłej grypy. Po prostu ludzie chorują i zdrowieją, według zasady siedem dni kuracji albo po tygodniu samo przejdzie. Jednak dopiero po tym, gdy sobie przypomnimy, czego uczyliśmy się w podstawówce, widać w jak prosty sposób kilku cwaniaków robi biznes na ludzkiej głupocie. Pandemia? Tak wygląda pandemia!



W ostatnich badaniach utrzymuje się tendencja do twierdzenia, jakoby 45–50% ówczesnej europejskiej populacji wymarło w ciągu czterech lat. Występują też różnice geograficzne. Podczas gdy w europejskim regionie Morza Śródziemnego (Włochy, południowa Francja, Hiszpania), gdzie zaraza panowała cztery lata, zginęło prawdopodobnie ok. 75–80% populacji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii [...] bliżej 20%.

Powyższy cytat z premedytacją wyjąłem z Wikipedii, aby każda Grochola, Wroński, Sobieńowski, Marozowski, z Kierwińskim, Kidawą-Błońską i Mają Ostaszewską zrozumieli o czym mowa. Czego konkretnie dotyczy ten opis? Tak zwanej „czarnej śmierci” znanej również jako dżuma. Proszę sobie teraz wyobrazić, że w XIV wieku istnieją gazety, radia telewizje i przede wszystkim Internet. Co by się działo przy takiej skali pandemii, która ostatecznie pochłonęła pół miliarda ofiar i każda z nich umierała w nieludzkich cierpieniach?! Mam nadzieję, że ten prosty zabieg polegający na ukazaniu proporcji pomiędzy śmiertelną chorobą i medialnym bredzeniem, przywróci rozum wielu, którzy za dużo czasu spędzili przed telewizorem i Internetem, a za mało w szkole podstawowej.

Matka Kurka

Kontrowersje.net