Matka Kurka: Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz sędziami TK – to musi być pomysł Kaczyńskiego!

Bez żadnego trybu 5.11.19 10:23

Oczywiście że to pomysł Kaczyńskiego.

I jest oczywistym, jak pisze MK, że nie chodzi tu o naprawę TK tylko o to że by było słychać wycie.

No i słychać, co niezmiernie bawi Kaczyńskiego, Matke Kurka i wszystkich zaślepionych geniuszem prezesa.



Kompletnie was nie obchodzi, że prezes skończył demolkę urzędu chroniącego praworządność w Polsce, o czym boleśnie się przekonacie sami.

Ale na razie się bawcie w uniesieniu słuchając wycia...

Bo tylko to jest dla prezesa i was najważniejsze - zemsta!