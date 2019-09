Matka Kurka krótko: Schetyna strzela sobie nie w kolano, a w głowę

"Co zrobił Schetyna z Kidawą-Błońską, a raczej co zrobił Kidawie-Błońskiej? Nieudolnie usiłuje powtórzyć manewr PiS, a wyszła mu Beata Szydło dla ubogich, czyli zrzucił całą odpowiedzialność za nieuchronną porażkę na kobietę. Schował się, jak radzili Żydzi" - napisał Kurka, nawiązując do głośnej porady izraelskiej firmy dla Schetyny. Żydzi doradzili szefowi PO, by zszedł z głównej linii.