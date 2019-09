Matka Kurka: ,,Dobrą zmianę'' najlepiej widać po Owsiaku

Jest rok 2019, na scenie w Gdańsku przy biernej postawie ochroniarzy zatrudnionych w ramach 27 Finału WOŚP, ginie prezydent miasta Paweł Adamowicz. Owsiak wpada w głęboką panikę, urządza obrzydliwy spektakl na grobie Adamowicza i znów na tym zarabia niemałą kasę, a także buduje swój męczeński wizerunek. Do tego momentu tytuł felietonu wydaje się jednym wielkim Owsiakiem, czyli nie mającym nic wspólnego ze rzeczywistością zbiorem manipulacji. Pozory, ale poznęcam się jeszcze trochę na sobą i Czytelnikami dodając parę smaczków przeczących tytułowi, by zbudować kontrast pomiędzy tym co było i co jest" - pisze Matka Kurka na łamach strony Kontrowersje.net.