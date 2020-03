Mateusz Morawiecki: Wprowadzamy nowe regulacje. Oto one

PO - polityczny, cuchnący trup 31.3.20 12:34

Abstrakcyjny (na szczęście!) scenariusz:

W czasie zarazy rządzi poprzednia ekipa.

Komorowski: - A co to jest ten wirus?

Tusk: - Nie zawracajcie głowy, mam pilne obowiązki w Brukseli.

Balcerowicz: - Ten wirus to jest teoria. Gorsze jest psucie państwa przez PIS.

Budka - Zniszczymy tego wirusa, ale jak odzyskamy władzę.

Kidawa: - Czy wirus to jest to samo co świrus?

Cimoszewicz: Trzeba się było zaszczepić.

Sienkiewicz: - A na ch*j z tym wirusem!

Kopacz: - Grobów na metr starczy dla wszystkich.

Sikorski: - Przyłączmy Polskę do Rosji; średnia zachorowań spadnie.

Schetyna: -(nieartykułowane, szczerzy zęby).

Bieńkowska: - Cóż, takie są wirusy...

TW Bolek: - To Kaczor-morderca go wypuścił!

…………

Ludzie, obudźcie! Ci, co psioczą na ten rząd, mają w d... Polskę! Są uczuleni na katolicyzm. Im chodzi o rozmycie polskości w lewackim bagnie. A tak naprawdę to o przywrócenie po-przednich, złodziejskich układów!