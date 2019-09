Mateusz Morawiecki: Po drugiej stronie mamy potężną siłę zakłamanych mediów

- Jesteśmy partią, która troszczy się o życie zwykłego człowieka, zwykłych polskich rodzin. Dlatego nasza obniżka podatków, też program minimalnej płacy, która idzie do góry i tak długo, jak my będziemy, będzie szybko szła do góry. W 2020 roku na poziom 2600 zł, w 2021 roku – 3000 zł, a w 2013, na koniec, od początku 2024 roku – 4000 zł - zaznaczył

– Tak, jak obiecaliśmy, będziemy kontynuować Emeryturę plus i chcę tutaj w Łęczycy wyraźnie, bardzo mocno powiedzieć, że ustawowo zagwarantujemy to, że Emerytura plus będzie co roku wypłacana. A myślę, że to, co zrobiliśmy do tej pory, nasza wiarygodność, wypłata Emerytury plus już w maju tego roku świadczy o tym, że jesteśmy rzetelni, solidni, wiarygodni i tak też będzie w przyszłości, jeżeli oczywiście państwo, wyborcy nam zaufają, za miesiąc podczas tego podstawowego testu jakim są wybory sejmowe – stwierdził