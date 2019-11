,,Marszałek ściele sobie łóżko''. Internauci pękają ze śmiechu

Wies 18.11.19 12:54

Ateusz, ta klinika Uniwersytetu Medycznego to chyba państwowa ? Fura za 300 tyś w państwowym szpitalu dla dyrektora kliniki ? Porąbało Cię ?

A co ma do tego biskup to nie wiem. Grodzki biskupem chyba jeszcze nie jest , przynajmniej jeszcze się nie chwalił.