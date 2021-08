Marek Suski: Część polityków Porozumienia wprost zmierzała do obalenia rządu

„Wyraźnie widać, że niewielka część polityków Porozumienia wprost zmierzała do obalenia rządu” – powiedział poseł PiS Marek Suski w rozmowie z „Gazetą Polską”.

Polityk ocenił, że pozostali politycy ugrupowania nie mieli zamiaru w tym uczestniczyć i pozostali w Zjednoczonej Prawicy. To oni, zdaniem posła, kierują się rozsądkiem i dobrem Polski. Pozostali zaś na względzie mają przede wszystkim osobiste ambicje – mówił Suski.

Co ciekawe, przekazał że w kuluarach sejmowych mówi się, że Jarosław Gowin miał ambicję zostać co najmniej marszałkiem Sejmu, premierem, a być może nawet prezydentem. Dodał, że wskazywało na to jego zachowanie przed wyborami prezydenckimi.

dam/PAP,GPC