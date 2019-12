Marcin Przydacz: Jesteśmy w stanie odeprzeć kłamliwy atak rosyjskiej propagandy

„Na szczęście świat odpowiada jednoznacznie. Ta próba reinterpretacji historii jest tak absurdalna, ale również niebezpieczna, że świat reaguje. Wygrywamy to starcie na poziomie serc zwykłych ludzi. Ludzie reagują na całym świecie, po prostu pukają się w głowę”.

Jego zdaniem, cała ta sytuacja może prowadzić do powrotu do dyskusji na temat zachowania ZSRR przed wojną. Wiceszef MSZ komentował też krytykę, jaka ze strony Rosji spadła na ambasador USA Georgette Mosbacher. Jak ocenił:

„To jakaś forma frustracji przybiera w głowie pana ambasadora Andriejewa. Nie jest to wysublimowana dyplomacja, to raczej dyplomacja uprawiana cepem. Ten tweet więcej świadczy o autorze tego wpisu, niż o pani ambasador Mosbacher, która napisała prawdę”.

Dodał, że rosyjski MSZ rozpętał już wojnę informacyjną z niemal wszystkim państwami. Byli to zarówno Czesi, Francuzi, nawet Bułgarzy, a teraz także USA. Pokazuje to, zdaniem wiceszefa MSZ, wewnętrzny niepokój i narastającą frustrację, a Rosji i tak nie udaje się przekonać świata do swoich insynuacji.