Manifestanci za nic mają nawet ofiary Grudnia’70! Sparodiowano śmierć Godlewskiego

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak uczestnicy protestów przeciwko wyrokowi TK parodiują śmierć Zbyszka Godlewskiego. Jak widać, nie ma świętości, której nie odważą się sprofanować.

Zbyszek Godlewski jest dla Polski symbolem niezwykle ważnym. Będąc pracownikiem Zarządu Portu Gdynia został zastrzelony w czasie wydarzeń Grudnia 1970 roku, stając się symbolem walki Polaków o wolność. O nim opowiada słynna „Ballada o Janku Wiśniewskim”, którą Krzysztof Dowigiałła napisał nie znając prawdziwego nazwiska ofiary żołnierzy LWP. W chwili śmierci miał 18 lat. Protestujący przemaszerowali z jego ciałem ułożonym na drzwiach ulicami Gdyni.

W Gdyni te małpy parodiują śmierć Zbyszka Godlewskiego (Janka Wiśniewskiego) pic.twitter.com/9JFIvNkpRO — Seek&Destroy (@Marcjusz) October 28, 2020

I to właśnie to wydarzenie postanowili sparodiować uczestnicy Strajku Kobiet w Gdyni. Manifestowali idąc z drzwiami, do których przymocowano kukłę.

Do sprawy odniósł się prezydent Gdyni Wojciech Szczurek:

- „Wczoraj jasno powiedziałem, ze protest nie daje prawa do przemocy ani profanacji. Parodiowanie tragicznych scen z wypadków Grudnia '70 jest głupie, niegodne i wywołuje moje oburzenie” – napisał.

Wczoraj jasno powiedziałem, ze protest nie daje prawa do przemocy ani profanacji. Parodiowanie tragicznych scen z wypadków Grudnia '70 jest głupie, niegodne i wywołuje moje oburzenie. — WojciechSzczurek (@W_Szczurek) October 28, 2020

kak/Twitter, DoRzeczy.pl