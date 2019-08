'Małoletni polscy bandyci niszczą Warszawę...' Porażające! Tak Goebbels zohydzał Powstanie Warszawskie

Gniewko syn rybaka 1.8.19 14:30

W słowach Goebbelsa było tyle samo prawdy, co w twierdzeniach rządowych przekaziorów (m.in. Frondy) że osoby LGBT w Szczecinie napadły na księdza.



Poczucie przyzwoitości nie podpowiada wam, by zamieścić sprostowanie?



Brutalny atak na księdza w Szczecinie jest szeroko komentowany i opisywany w ogólnopolskich mediach. Trzech mężczyzn wtargnęło do zakrystii Bazyliki św. Jana Chrzciciela i zaatakowało przebywającą tam zakrystiankę, księdza proboszcza oraz pracownika technicznego kościoła. Po napadzie Polskę obiegła informacja, że napastnicy chcieli odprawić w kościele homoseksualny ślub. Dzięki takiemu przedstawieniu sprawy, informacja o zajściu została wykorzystana politycznie- do nagonki na osoby spod znaku LGBT. Jednak napadnięty ksiądz stanowczo zaprzecza, by słyszał o podobnych zamiarach sprawców! https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/szczecin-napad-na-ksiedza-proboszcz-zaprzecza-medialnym-doniesieniom/v6jwcrq