Małgorzata Kożuchowska: Bez Boga nie da się żyć

Zapytaj Bawarczyka, co on sądzi o Wolnym Kraju Bawarii i utrzymywanych przez niego Dolnych Saksończykach.

Laicyzacja i postęp techniczny są skorelowane tylko w głowach o tym marzących. Wykazałem to na podstawie Bawarii, ale i USA można podciągnąć (oczywiście nie wielkie korporacje, którym ta "laicyzacja" jest na rękę, bo im przeżuwaczy dostarcza, ale średni biznes). Właśnie w anty-religijnej (już nie laickiej) Francji, przeżuwacze się zorientowali, że są robieni w bambuko i protestują.

"Afery pedofilskie i poczynania kleru" - tu się zgadzam, z zastrzeżeniem, że problem jest głębszy, a wynika z próby nadążania za "postępem" (SWII i Paweł IV).

Co do jadu - to nie ja się wydzierałem przy pomocy dużych liter. A że racja nie zależy od liczby decybeli, to cicho obaliłem wykrzyczane tezy.