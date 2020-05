Mała Targowica - Gowin plus 5 - ...?

Jak będzie wyglądało w Sejmie ponowne głosowanie w sprawie prezydenckich wyborów w formie korespondencyjnej? Wszystko wskazuje na to, że do ostatniej chwili nie można być pewnym jego wyniku. Choć wielu polityków PiS przyznaje, że wierzy w to, że posłowie Porozumienia staną jednak po stronie Zjednoczonej Prawicy, Michał Wypij przekonuje, że przeciwnych ustawie jest zdecydowanie więcej niż pięciu posłów ugrupowania.