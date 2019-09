Macron martwi się o powietrze, a to przez Francję generuje się dodatkowe tysiące ton CO2!

Nie wszyscy zdają sobie bowiem sprawę z faktu, że sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, która raz w miesiącu odbywa się we francuskim Strasburgu, ma miejsce w związku z uporem francuskich władz. Efekt? Na europarlament wydawać trzeba dodatkowo 200 mln euro rocznie. W związku z koniecznymi przeprowadzkami, transport generuje dodatkowe tysiące ton dwutlenku węgla.

Według oficjalnych wyliczeń, roczne utrzymanie PE to koszt w wysokości 1,756 mld euro (w 2014 roku). Gdyby jednak siedziba europarlamentu znajdowała się w jednym mieście, koszta można byłoby zmniejszyć do ok. 200 mln euro!