Maciej Wąsik: Udało się uchronić Polskę od zalewu terroryzmu

Wszyscy pamiętamy zamachy w Paryżu, w Brukseli, w Londynie czy w Berlinie. Wyglądało na to, że fala terroryzmu będzie się rozlewała także na Europę Środkową i Wschodnią. We Francji długo trwał stan wojenny, wojsko z długą bronią patrolowało ulice. To była naprawdę groźna sytuacja dla całej Europy. To zagrożenie jest jeszcze, ale już nie takie. Natomiast z pewną satysfakcją musimy odnotować, że udało się uchronić Polskę od zalewu terroryzmu, od tej plagi. W Sejmie przedstawiałem niezwykle krytykowaną przez opozycję ustawę antyterrorystyczną, która dała polskim służbom nowe możliwości działania w tym zakresie. Polska jest przygotowana do ewentualnych napływów osób, które miałyby złe intencje (…). Polskie służby przez ostatnie cztery lata miały mądre kierownictwo. Mówię tu o Mariuszu Kamińskim, którego praca została doceniona. Przez cztery lata był koordynatorem służb specjalnych, w środę złożył przysięgę prezydentowi, został powołany na ministra spraw wewnętrznych. Myślę, że współpraca służb specjalnych, policji i służb wojskowych będzie kontynuowana i będzie jeszcze lepsza, bo bezpieczeństwo jest ważną sprawą – zauważył.