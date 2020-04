LOT rezygnuje z zakupu niemieckiego Condora

MT(*) 13.4.20 21:06

Czytam tutaj te głosy, a może raczej złowrogie warknięcia, sączące tyle nienawiści do Polski, tyle skundlonej satysfakcji, gdy coś w Polsce pójdzie nie tak.



Nie bardzo to idzie nawet zrozumieć. Niby to odgłosy w języku polskim, ale zupełnie nienawistne i takie jakieś na poziomie post-sowieckiego lumpenproletariatu.



Powiem więc tyle, bolszewickie śmieci: a kto z was powie, że jest niemożliwe by LOT za jakiś czas kupił jednak Condora i to za jakieś 20 procent tego co chciał dać dziś i na dodatek ma wieloletnie raty?