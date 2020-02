Lista KRS. ,,Rz'': To obciąża marszałka

Leszek 18.2.20 15:51

Walka PiS z szara strefa.



Koń z kratką i kura z licznikiem czyli informatyzacji wsi





Swego czasu na blogu prof. Gwiazdowskiego dyskusja żywo przebiegała wokół VATu od pojazdu na cele zarobkowe lub nie. A co z koniem w gospodarstwie rolnym pod siodło lub do pługa? Temat leży odłogiem. Też to trzeba rozdzielić więc co? – koń z kratką!



Ja bym temat rolniczy pociągnął dalej.

1. chłop dokona konsumpcji własnej,

2. sprzeda na targu lub dostarczy do sklepiku (mówimy o drobnotowarowym chłopie),

3.wymieni na inny towar np. masło.

W przypadku 1. chyba mu nic nie grozi (poza zawałem), w 2. powinien zafiskalizować sprzedaż, a następnie opodatkować się np. ryczałtowo, w 3 chyba też jest ok. chociaż odpowiednie służby mogły by zarzucić wymianę nieekwiwalentną i przywalić domiar.

Co zrobić aby chłop nie oszukiwał w przypadku 2? Trzeba policzyć ile jaj w miesiącu dają kury – najpewniejsza metoda to instalacja każdej kurze pod ogonem (czyli w d..) licznika jaj sprzężonego z nadajnikiem WiFi.



I tu dochodzimy do istoty państwowego planu informatyzacji wsi. Mając już szerokopasmowy Internet, informacja z nadajników od kur spływa sukcesywnie do odpowiednich urzędów skarbowych. Tam skonfrontuje się ilość jaj z ilością paragonów i wszystko jasne.



I już nie pomogą tłumaczenia, że złe jest we wsi i kury się nie niosą.



Zostaje jeszcze tłumaczenie się przypadkiem 1. i 3. ale ile można zjeść tych jaj, czy jajecznicy?



https://www.pafere.org/2020/02/06/artykuly/kon-z-kratka-i-kura-z-licznikiem-czyli-informatyzacji-wsi/