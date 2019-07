Lemoniada na ochłodę i na zdrowie!

Jak sobie radzić z upałem? Na pewno należy pić dużo wody. My dziś proponujemy pyszną lemoniadę.

Dawniej lemoniada składała się przede wszystkim z wody i cytryny. Dzisiejsze lemoniady znacznie się różnią od tego sprzed 200 lat. Atutem domowej lemoniady jest to, że możemy do niej dodać prawie wszystko na co mamy ochotę.