Lekarz ‘pluje w twarz’ wyborcom PiS

AveLGBTxD 31.3.20 21:10

Wyobraź sobie, droga tępoto, że dzięki takim jak to zwiesz ,,wykształciuchom" możesz pójść za darmo do lekarza z dzieckiem, wyleczyć zęby, a no i nie wspomnę, że nie musisz płacić za niezbędne zabiegi czy operacje dzięki NASZYM pieniądzom. Takie bezużyteczne? Dam sobie rękę uciąć, że w sytuacji zagrożenia życia twojego lub kogoś z bliskich lizałabyś buty ,,wykształciuchowi'' by pomógł. Dzięki ludziom wykształconym głupi ludzie tacy jak Ty mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie.