Kwaśniewski: Kidawa-Błońska może wygrać, ale...

"Jej kwalifikacje, doświadczenie, osobisty urok pozwalają szukać poparcia wśród niezdecydowanych, centrowych i liberalnych wyborców. Dobra, pomysłowa, energiczna kampania może dać także głosy młodych, którzy do tej pory nie głosowali"-mówił o Kidawie-Błońskiej były prezydent w rozmowie z "Super Expressem". Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego, kluczem do sukcesu jest gotowość do mobilizacji w Platformie Obywatelskiej. Były prezydent podkreślił jednak, że tego właśnie partii Schetyny brakuje.