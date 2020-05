Kulisy afery w radiowej ,,Trójce''

Przemówienie z dnia siódmego roku bieżącego



Wolność. Po co wam wolność?

Macie przecież telewizję

Wolność. Po co wam wolność?

Macie przecież Interwizję, Eurowizję

Wolność. Po co wam wolność?

Macie przecież tyle pieniędzy

Wolność. Po co wam wolność?

I będziecie ich mieć coraz więcej



Maszerujmy ramię w ramię

Ku słońcu świata nowego

Zbudujemy nowy most

Imienia przewodniczącego

Maszerujmy ramię w ramię

Ku słońcu świata nowego

Zbudujemy nowy most

Imienia przewodniczącego



Wolność. Po co wam wolność?

Macie przecież do pracy autobusy

Wolność. Po co wam wolność?

I bezpłatny przydział spirytusu

Wolność. Po co wam wolność?

Macie komu oddawać cześć

Wolność. Po co wam wolność?

Dostaliście też Mundial '86



Maszerujmy ramię w ramię

Ku słońcu świata nowego

Zbudujemy nowy most

Imienia przewodniczącego

Maszerujmy ramię w ramię

Ku słońcu świata nowego

Zbudujemy nowy most

Imienia przewodniczącego



Wolność. Po co wam wolność?

Macie przecież filmy fantastyczne

Wolność. Po co wam wolność?

Czasem zezwolenie demonstracji ulicznych

Wolność. Po co wam wolność?

Z każdej wystawy dobrobyt tryska

Wolność. Po co wam wolność?

Macie przecież chleb i igrzyska



Maszerujcie ramię w ramię

Ku słońcu świata naszego

Wszyscy położycie głowy

Za przewodniczącego



Czy słyszysz, czy słyszysz

Co tu dzieje się od lat

Jaki wokół siebie szum wytwarza ten fatalny świat

Co za fatalny świat

Podzielony granicami

Z ludźmi, których kochasz

Rozmawiasz tylko listami

Czujesz ich jedynie przy pomocy pocztowego kleju

Tylko dlatego, że mieszkają w innym kraju

Na tym świecie każdy jest zachłanny i pazerny

Na tym świecie każdy chce pieniądze i koncerny

Kilku frajerów rządzi świata tego polityką

A potężniejsi z nich myślą o władzy nad galaktyką

Co za fatalny świat

Przemówienia z dnia siódmego

Co za okropny świat

Roku bieżącego

