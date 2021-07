Kukiz: Ustawy medialnej w takiej formie nie poprę

- Jeżeli ta ustawa ma zostawić TVP w takim kształcie, a jednocześnie zniszczyć TVN, to nie poprę takiej ustawy – powiedział Paweł Kukiz w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Projekt nowelizacji ustawy o KRRiT budzi od samego początku silne reakcje opozycji i zagranicy, ale też oborze rządzącym oraz koalicjantów pojawiają się głosy krytyki.

O opinię w tej sprawi został zapytany także Paweł Kukiz w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Paweł stwierdził, że jest ona w obecnym kształcie nie do przyjęcie i nie będzie za nią głosował.

– Jeżeli w ustawie o KRRiT znajdą się zapisy, które zmieniają np. charakter Rady Mediów Narodowych, czy sposób wyboru szefa tzw. Telewizji Publicznej tak, by wybierali go obywatele, to nie miałbym nic przeciwko tej ustawie. Jeżeli w tej ustawie znalazłyby się zapisy, które poprawiłyby działanie wszystkich mediów i nakazały im trzymanie się pewnych granic przy propagandzie i angażowaniu się po którejś ze stron politycznych, to również mógłbym poprzeć taką ustawę – oświadczył polityk.

– Jednak, jeżeli ta ustawa ma zostawić TVP w takim kształcie jaki ma obecnie, a jednocześnie zniszczyć TVN, to nie poprę takiej ustawy, nawet jeślibym myślał jak najgorzej o TVN24, bo nie ma nic gorszego niż monopol – zaznaczył.

