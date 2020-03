Kukiz: ja nigdy nie zapisałem się do PSL-u

Piotr Nowak 3.3.20 17:41

Panie Paweł Kukiz, jak długo mamy panu tłumaczyć, że pan nie nadaje się do polityki ! Tacy nerwusy jak pan nadają się do walki na ringu, do aktorstwa (Luis de Fune, Monty Python), lub do ciężkiej pracy fizycznej !



Jeśli pan nie potrafi tego zrozumieć, to podam panu przykład Niesiołowskiego ! Ten dureń ma tytuł profesora, piszę - ma tytuł, a nie, że jest profesorem, bo tak szurniętego fagasa świat widzi rzadko. Pan, panie Kukiz być może jesteś mądrzejszy od tego durnia, ale pan jesteś tak samo nerwowy jak on !!! Czy teraz pan kapujesz dlaczego mówię, że pan nie nadajesz się do polityki ?!!!!!!!