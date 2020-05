Kuczyński do PiS: Będziecie mieć szczęście, jak was nie powieszą

Newsroom 10.5.20 11:55

Panie Kuczyński - to raczej wy opozycja macie szczęście że PiS nie zrewanżuje się w sposób bandycki bolszewicki niszcząc opozycję kiedy zdobywał władzę - jak robiono to w Polsce w 1945 roku, kiedy komuniści pańscy kumple zdobywali władzę przy pomocy czołgów i bagnetów ! Pan Kaczyński przy wsparciu większości społeczeństwa wykończył was , post komuszą III RP, w sposób pokojowy bez wystrzału i bez ofiar - i właśnie za to powinniście dziękować panu prezesowi że was nie rozstrzelał, tylko zdobył władzę w sposób demokratyczny ! Za to powinien dostać Nagrodę Nobla . Historia na pewno go za to doceni !