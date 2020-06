Kto stoi za Trzaskowskim? Nitras ujawnia

Rany wstyd się przyznać, że jest się w komitecie Trzaskowskiego. teraz to nie chluba to hańba, chyba, że chodzi o to, że to komitet Tuska. Tak czy siak: tajne / poufne. To nie partia to gang / mafia. Swoją drogą:

- inteligentni jak Pomaska

- wierni jak Kowal

- pro life jak Nowacka

- czyści jak Nitras

- merytoryczni jak Tomczyk

- kulturalni jak Kierwiński

- zwycięzcy jak Budka. Creme de la creme PO/KO

