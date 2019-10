Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski: Obawiam się, że dojdzie do rozłamu w Kościele

- Celibat i kapłaństwo kobiet to są dwie skrajnie różne rzeczy. Celibat nie jest sprawą dogmatu, prawd wiary. I papież może go znieść jednym zarządzeniem. Oczywiście jest kwestia czy i jak to robić, nie jest to jednak niezgodne z prawdami wiary. Tymczasem kapłaństwo kobiet byłoby całkowicie sprzeczne z określonymi dogmatami. Także potwierdzonymi autorytetem św. Jana Pawła II - stwierdza duchowny

-To bardzo niepokojące. Przez to może dojść do podziałów w Kościele. Wracając jednak do ekologii, to podnoszenie tego tematu świadczy o pomieszaniu z poplątaniem. Każdy chrześcijanin wie, że troska o środowisko jest istotna, ale nie możemy iść w kierunku, że Kościół zajmie się tylko tym. - stwierdza ks. Isakowicz - Zaleski