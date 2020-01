Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Dyktatura gender dewastuje uniwersytety

man.of.Stagira 14.1.20 18:56





Sama ewolucja stygmatyzuje homoerotyzm. Stygmatyzuje zarazem ‘wędrówkę płci’. Człowiek którego NIE można zdradzić, nie jest tego wart. Dlatego propozycja świata wg LGBT to n i e w o l n i c t w o pod maską wolności



Cóż za h i p o k r y z j a ewolucji! Przecież zachowania te są w przyrodzie powszechne a tutaj takie faux pas. Od zarania dziejów ludzkości! Żelazne prawo biologii ewolucyjnej.

.

Dlatego, ewolucyjnie patrząc pojęcie zdrady -przekazania materiału genetycznego osobie nieuprawnionej do otrzymania tego DARU- jest niestosowalne do związków homoseksualnych, czyli z biologicznych -czysto ewolucyjnych powodów, historia nie zna bękartów - wydziedziczonych z nieprawego łoża pochodzących z rodów homoseksualnych.



Nie są to względy s o c j o l o g i c z n e LECZ względy imposibilizmu dziedziczenia. Biologia, po prostu.

.

Efekt dla relacji osobowych i osób? Upośledzenie tak samych takich r e l a c j i jak osób stron t y c h relacji w ich prawach. De facto wszystkich r e l a c j i oraz praw wszystkich osób -s t r o n. Jednak jest ono istotnie asymetryczne (nierówność traktowania). Stąd fundamentalna obłuda, instrumentalizm oraz moralna n i e z u p e ł no ś ć takich pseudo-związków – (2- a moral disability).



Że coś tu się nie domyka, że „gender theoretical perspectives” trzeszczą w etycznych i antropologicznych zawiasach przeczuwa i dostrzega sama matka chrzestna szmoncesu szumnie przezwanego ‘gender theory’ - Judith Butler;



“The “incompleteness” of each and every identity is a direct result of its differential emergence: no particular identity can emerge without presuming and enacting the exclusion of others, and this constitutive exclusion or antagonism is the shared and equal condition of all identity-constitution.”

Judith Butler, "Restaging the Universal," 31.



* zauważmy wysokość tej ambony z której Mrs Butler wygłasza t e z ę!



Esencjalistycznego, pan-logicznego, kosmologicznego ognia tak modernistycznej prawdy nie zaparłby się żaden logik neopozytywista, żaden uczeń marksistowskiej lub heglowskiej szkoły , żaden katolik – nieważne czy reformowany (w rodzaju Lutra) czy realny, współczesny. Święta Judyta przemawia w metajęzyku semantyki wszystkich możliwych języków ergo podług rodzaju zapisanego w dowolnym zdaniu. Nawet Alfred Tarski nie ująłby tego mocniej. Toż to … post-post-modernizm. Negacja jego negacji.



.