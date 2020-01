Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Rewolucja zielonoświątkowa

man.of.Stagira 26.1.20 18:24





„Innymi słowy sam Duch stwarza różnorodność i jedność, kształtując w ten sposób lud nowy, zróżnicowany i zjednoczony: Kościół p o w s z e c h n y.



Najpierw z wyobraźnią i nieprzewidywalnością tworzy różnorodność. W każdej bowiem epoce sprawia, że rozkwitają nowe i różne charyzmaty. Następnie ten sam Duch tworzy jedność: łączy, gromadzi odbudowuje harmonię: > (Cyryl Aleksandryjski , Komentarz do Ewangelii świętego Jana XI, 11)”. Tak aby była jedność prawdziwa według zamysłu Boga, która nie oznacza jednolitości, ale



j e d n o ś ć W r ó ż n o r o d n o ś c i.



Aby tego dokonać, warto abyśmy starali się wystrzegać dwóch często powtarzających się pokus.



Pierwszą jest dążenie do różnorodności b e z jedności. Dzieje się tak, kiedy chcemy się wyróżnić, kiedy tworzą się koalicje i partie, gdy dochodzi do usztywnienia stanowisk wzajemnie się wykluczających, gdy zamykamy się w swoich partykularyzmach, być może uważając się za lepszych lub tych, którzy zawsze mają rację. Jest to postawa tzw. >. Wówczas wybieramy c z ę ś ć zamiast całości, przynależenie to tego lub innego kręgu bardziej niż przynależność do Kościoła . Stajemy się > danej części zamiast być braćmi i siostrami w tym samym Duchu, chrześcijanami którzy są bardziej > niż J e z u s o w i; nieugiętymi stróżami przeszłości lub awangardystami przyszłości b a r d z i e j niż pokornymi i wdzięcznymi dziećmi Kościoła.



Tak wygląda różnorodność BEZ jedności.



Przeciwną pokusą jest natomiast dążenie do j e d n o ś c i BEZ r ó ż n o r o d n o ś c i.



Jednakże przez to jedność staje się ujednoliceniem, obowiązkiem czynienia wszystkiego razem i w taki sam sposób, wymaganiem, by wszyscy myśleli j e d n a k o w o. Tak jedność staje się w końcu uniformizacją i nie ma już wolności.



Ale, jak mówi św. Paweł, > (2 Kor 3,17)”



P a p i e ż FRANCISZEK

Homilia w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (4 czerwca 2017)