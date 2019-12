Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Nauczanie religii wymaga pilnej reformy

- Obecny model nauczania religii wymaga pilnej i gwałtownej reformy. Jeśli ponad połowa uczniów nie zapisuje się na religię, to to oznacza, że obecna wersja nauczania i te treści młodych już nie interesują - powiedział w Polskim Radiu 24 ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof, etyk z UKSW.



Rozmowa dotyczyła danych dotyczących religijności młodych Polaków, z których jasno wynika, że młodzież w naszym kraju odchodzi od wiary najszybciej nie tylko w Europie, ale i na świecie. - Z ostatnich tygodni mamy dane dotyczące Warszawy. W liceach i technikach na religię jest zapisane ok. 40-45 proc. młodzieży. Pytanie ile z nich realnie uczestniczy w lekcjach. Podobne dane są z Poznania lub z Łodzi. Tak dramatycznego procesu postępującej laicyzacji w mniejszych miejscowościach nie ma, natomiast jest to dużo bardziej widoczne, jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce - zaznaczył.

- Amerykański Ośrodek Badawczy z Waszyngtonu zbadał rzeczowo kwestie dot. religii. Ten instytut bada wszystkie religie na wszystkich kontynentach. Przygotowane przez ten ośrodek raporty są bardzo wiarygodne. Aby badać poziom religijności, stawia się cztery pytania: czy należysz do jakiejś grupy religijnej, czy modlisz się przynajmniej raz dziennie, czy przynajmniej raz w tygodniu uczestniczysz w jakimś nabożeństwie i czy religia odgrywa w twoim życiu bardzo ważną rolę - tłumaczył.

- Te pytania są stawiane osobom badanym i na podstawie odpowiedzi można mówić o tendencji, w jakich krajach religijność się rozwija, a w jakich gaśnie. Badania mówią, że zmiany religijności w świecie są niewielkie i zdecydowana większość świata jest religijna. Są również kraje Europy, w których można mówić o kryzysie religijnym - dodał.

- Polska ma tutaj 1. miejsce na świecie, gdy chodzi o odchodzenie młodego pokolenia od religii. Stosunek między religijnością młodego pokolenia, a ludzi starszych, jest w naszym kraju najbardziej niekorzystny. Przyczyn tego jest wiele. Przyczyny zewnętrzne to krąg kulturowy, w którym żyjemy, a jest to kultura zsekularyzowana. Czynnikiem kluczowym jest wzrastający dobrobyt i wyższy poziom konsumpcji. To właśnie dobrobyt sprawił, że ogromne rzesze ludzi przestały czuć potrzebę religii. Kraje zachodnie, poza USA, nie poradziły sobie z postępującą laicyzacją - uważa gość Polskiego Radia 24.



Zdaniem ks. prof. Kobylińskiego, "czynnikiem wewnętrznym jest postępujący kryzys Kościoła katolickiego i negatywny obraz księży w przestrzeni publicznej, a także niekończące się informacje o skandalach w Kościele. Wysyp tego typu informacji z pewnością nie będzie w przyszłości mniejszy. To sprawia, że dla młodych ludzi religia jest niepoważna. Jeśli Kościół w Polsce nie odzyska swojej wiarygodności, nadal będziemy na równi pochyłej".

- Obecny model nauczania religii wymaga pilnej i gwałtownej reformy. Jeśli ponad połowa uczniów nie zapisuje się na religię, to ta wersja nauczania i te treści młodych już nie interesują. Na 28 krajów w UE, w 25 krajach religia jest nauczana w szkołach. Te modele w Niemczech, Hiszpanii czy we Włoszech są inne niż w Polsce. W Niemczech to bardziej religioznawstwo. Przekaz jest bardziej informacyjny. W Polsce przeniesiono parafialne nauczanie religii do szkół publicznych i zaproponowano model ewangelizacyjny, co jest niewykonalne, jeśli nie wszyscy są zainteresowani treściami religijnymi.