Ks. Jacek Gniadek SVD: Kryzys koronawirusa może być szansą

katolik 13.3.20 13:12

dlaczego mniej o lgbt gender eutanazji aborcji bo to nieważne, to tylko wszystko głoszą co może im dac kase i stołek, dno popslsldwiosnanowoczesnahołow to tanie pospolite sprzedawczyki hasełek śmierci dla Polaków, zwykłe uliczne lumpy, a sami boja się zarazic i umrzec . Cecha bagna. Bóg na czas próby dał PiS i przezydenta Dude , nie zostawił Polakow , mimo ,ze niewierni . Ale może znalazł kilku sprawiedliwych..Ale trzeba pamiętać ,ze nie było przez Kosciół powszechnego wezwania do obrony duszy Polaków przed dnem gloszacym debilne hasła i upokarzającym Jezusa i Maryję, bo byłoby to wyrażenie poglądów prawicowych ,a publicznie tego nie godzi się robic , a jak tera z zagrozenie chorobą , może smiertelną , to co innego , trzeba mówic o modlitwie , nie wstydzić się , to już nie jest takie polityczne,... wirus jest jednak tez juz polityczny